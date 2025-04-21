Uzun yıllardır başarıyla uygulanan Satış Danışmanı Eğitim Programı’nın 2025 yılına ait ilk etabı, 8-9 Nisan tarihlerinde İnegöl’de düzenlendi. Katılımcılar, teorik bilgilerin uygulamalı deneyimlerle harmanlandığı özel bir eğitim içeriğiyle buluşurken, aynı zamanda markanın vizyonunu yakından tanıma fırsatı elde etti.

Eğitim İçeriğinde Strateji ve Deneyim Bir Arada

Programın ilk günü, Çilek’in İnegöl’deki 50 bin metrekarelik son teknoloji ile donatılmış üretim tesisinde başladı. Mağaza yönetimi, pazar ve rakip analizi, mağaza düzeni ve styling ilkeleri gibi konularda yapılan oturumların yanı sıra, üretim hattı, lojistik merkezi ve Çilek Tasarım Merkezi gezileriyle katılımcılara markanın tüm süreçleri hakkında bütüncül bir bakış açısı sunuldu.

Eğitimin en özel anlarından biri ise, Çilek CEO’su Muzaffer Çilek ile gerçekleşen buluşmaydı. Katılımcılar, Muzaffer Çilek ilesamimi bir ortamda bir araya gelerek markanın hikayesini, vizyonunu ve geleceğe dair hedeflerini doğrudan kendisinden dinleme fırsatı buldu.

İlham Veren Bir Mola

İkinci gün, doğayla iç içe tasarlanan programıyla katılımcılara ilham dolu bir deneyim sundu. Tabiat Binicilik Merkezi’nde gerçekleştirilen kahvaltı, atlı göl turu ve ardından düzenlenen workshop ile satış danışmanları hem dinlenme hem de takım içi etkileşimi artırma fırsatı yakaladı. Gün, doğanın rehberliğinde geçirilen öğle yemeğiyle sona erdi.

Sürdürülebilir Eğitimle Sahada Güçlü Temsil

Çilek, satış danışmanlarını sadece ürün bilgisiyle değil; stratejik bakış açısı, müşteriyle sağlıklı iletişim ve dijital temsil yetkinlikleriyle donatmayı amaçlıyor. 2025 yılı boyunca farklı gruplarla devam edecek bu eğitim serisiyle, markanın sahadaki temsil kalitesinin daha da yukarı taşınması hedefleniyor.