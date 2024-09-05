Geçtiğimiz Ağustos ayından yönetim olarak Bölgesel Amatör Ligden ekonomik nedenlerle çıkmama kararı alan Doğugücü yönetimi, bugün yaptığı resmi açıklama ile BAL liginde mücadele edeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi;

''2024/2025 Sezonunda Doğugücü Futbol A Takımı Bölgesel Amatör Lig’te mücadele edecektir.

05.09.2024 Tarihinde Yönetim Kurulumuzun Aldığı Karar Neticesinde Takımımız Bölgesel Amatör Lig’te mücadele edecektir'' ifadelerini kullandı.

Doğugücü yönetimi tarafından 19 Ağustos'ta yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi;

"Doğugücü Futbol Kulübü Yönetim Kurulu olarak içinde bulunduğumuz dönemde;

Futbolcu maliyetlerinde yaşanan artışlar, takım için gerekli harcama kalemlerinde yaşanan maliyet artışları, herhangi bir federasyon gelirinin olmaması,

Takımımıza destek veren sponsorlarımızın da ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı desteklerinde yaşanan eksilmeler ve

bütün özverili çalışmalara rağmen bu gibi harcama kalemlerini yerine getirebilecek durumda olmaması gibi temel ekonomik sıkıntılar nedeniyle, Doğugücü Futbol Kulübünün 2014/2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lige katılmama kararı alınmıştır.

Bununla birlikte tamamıyla Doğugücü Futbol Akademisine yönelmemiz gereği değerlendirildiğinde 2024/2025 sezonunda bütün kaynaklarımızı geleceğimiz olan alt yapımız için kullanacağız.

Basın ve Kamuoyuna duyurulur.