Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili bir açıklamada bulundu. Altun, açıklamasında, vatandaşların refah seviyesini artırmayı ve ekonominin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan OVP'nin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Altun, programın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hükümet tarafından bilimsel ölçütler doğrultusunda titizlikle hazırlandığını vurguladı. OVP'nin, Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu belirten Altun, programın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Altun'un açıklamaları, ekonomide istikrar ve sürdürülebilirlik konularında atılacak adımlara dikkat çekerken, OVP'nin Türkiye için bir mihenk taşı olacağını belirtti.