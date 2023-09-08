Hastaların böbrek yetmezliğinin evresinin belirlenmesinde glamour filtrasyon hızı dediğimiz bir sonuç bizim için büyük önem taşıyor. Bunu hesaplarken hastaya 24 saatlik idrar biriktirdikten sonra idrarda hacim hesabı, idrarda bir takım tetkikler yapıyoruz. Hasta bunu teslim ettiğinde, aldığımız kan örneğinde de bir takım tetkiklere bakıyoruz. Bunların oranlarından bir hesaplama yaparak böbreğin süzme gücünü yani glamour filtrasyon hızını hesaplıyoruz. Glamour filtrasyon hızı 10 mililitre dakikanın altına düştükten sonra hastanın diyaliz ihtiyacı olduğunu belirliyoruz. Diyaliz ihtiyacınız var dedikten sonra hastaya renal replasman tedavileri dediğimiz, yerine koyma tedavilerini öneriyoruz. Bunlar ne olabilir? Hemodiyaliz ya da periton diyalizi tedavisi olabilir. Fakat her zaman için ideal olan, mümkünse canlı vericiden böbrek nakli olmasıdır. Bu tür imkanı olmayan insanlar için de vakit kaybetmeden kadavra listesi için gerekli tetkikler, hazırlıklar yapılarak daha sonra hemodiyaliz ya da periton diyalizi için hazırlıkların yapılıp, hastanın bu tedaviye yönlendirilmesidir. Diğer hasta grubu için yani organ nakli vericisi olan hastalar için de vericinin uygunluğu, alıcının bu işlem için uygunluğu değerlendirildikten sonra organ nakli konseyi olarak toplanıp, uygunlukları toplu olarak değerlendirilip hastanın organ nakli ekibine teslim edilmesi bizim açımızdan büyük önem taşımaktadır.