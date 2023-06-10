Döviz kurunun fahiş artışı nedeniyle ikinci el araç piyasası da duraklamaya geçti.

Geçtiğimiz aylarda hareketli bir seyir izleyen ikinci el otomobil pazarı, seçimlerden sonra yükselen döviz kurundan etkilenmeye başladı. Galericiler sıfır araçların piyasaya sürülmemesinin ikinci el araçlarda fiyatları artığını söylerken, ikinci el araçlar, döviz ve altın gibi yatırım aracı olarak kullanılmaya başladı.

Gazete Duvar'dan Pelin Akdemir'in haberine göre; Eskişehir'de oto galeri sahibi olan Erhan Gündüz, dövize bağlı olarak fiyatların yükseldiğini, bankaların kredi vermemesinden ve verilen kredi faiz oranlarının da yüksek olmasından dolayı satışların düştüğünü söyledi.

'FATURA ZORUNLULUĞU OLMADIĞI İÇİN DENETLEME YOK'

Yüzde 6 ile 10 arasında fiyat artışı yaşandığını belirten Gündüz, "Sıfır araçlara yüzde 6 oranında zam yapılınca ikinci el piyasasına da yansıdı. Ancak parası olan alabiliyor" dedi. İkinci el araçların son 5 yıldır yatırım aracı olarak kullanıldığını belirten Gündüz, "Döviz ya da altın almak yerine insanlar aldığı aracı bir sene kullanıp iki katına satıyor. Fatura zorunluluğu olmadığı için bir denetlemesi de olmuyor" dedi.

'OTURDUK PİYASAYI SEYREDİYORUZ'

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık da seçimden önce alım satımdaki hızlılığın seçim sonrasında dövizin ve altının yükselmesine kadar sürerken, son 3 günde ikinci el araba piyasasının da duraksamaya başladığını anlattı. Yanık, "Araba fiyatları da arttı. Oturduk piyasayı seyrediyoruz. Yüzde 5-10 civarında hem sıfır araçlarda hem ikinci el araçlarda fiyat artışı var şu anda. Seçimden önce 19 lira olan dolar/TL bugün 23 lira. Bakmaya korkuyoruz doların ne kadar olduğuna" diye konuştu. Seçimden önce bankaların kredi vermemesinin halen devam ettiğini hatırlatan Yanık, "Piyasayı etkiliyor. Faiz oranlarını düşürmeleri lazım. Yüzde 4'e kadar çıktı faiz oranları. Ticaretin önünde bir engel oluyor" uyarısında bulundu.

'YATIRIM DEĞİL PARAYI KORUMA'

Yanık, diğer galericilerin aksine ikinci el araçların bir yatırım aracı değil insanların malını veya parasını koruma yöntemi olarak kullandığını söyledi:

"Yatırım, 10 liraya alınan malın 12'ye satılarak kâr elde edilmesidir aslında. Emsalini 11'e bulursunuz. Bu bir yatırım olurdu. Ama şu anda 400 bin liraya araba alıyorsunuz, 450'ye satıyorsunuz, aynı arabayı 460 bin liraya ancak bulabiliyorsunuz. Bu bir yatırım değildir. Piyasaya yatırım aracı olarak pompalanıyor."

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