Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında aylık bazda yüzde 1,37 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin yüzde 1,53 oranında artmasını ve yıllık oranın yüzde 35,26’ya gerilemesini öngörüyordu. Bu veriler, beklentilerin altında kalan bir enflasyon oranına işaret etti. Öte yandan, 2025 yıl sonu için ekonomistlerin enflasyon tahmini, haziran itibarıyla yüzde 30,41 olarak kaydedildi.

Mayıs ayında da enflasyon piyasa beklentilerinin altında kalmış; aylık artış yüzde 1,53, yıllık enflasyon ise yüzde 35,41 düzeyinde ölçülmüştü.

TÜİK’in açıkladığı detaylı verilere göre, TÜFE’deki (2003=100 bazlı) değişim 2025 yılı haziran ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,37, aralık ayına göre yüzde 16,67, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,05 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 43,23 artış şeklinde gerçekleşti.

Ana harcama gruplarında en yüksek artış konutta

Yıllık bazda en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun değişim oranları şu şekilde gerçekleşti: Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 30,20, ulaştırmada yüzde 27,72 ve konut harcamalarında ise yüzde 65,54 oranında artış kaydedildi. Bu grupların yıllık enflasyon oranına katkısı ise sırasıyla; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,60, ulaştırmada yüzde 4,51 ve konutta yüzde 9,22 olarak hesaplandı.

Aylık değişimlere bakıldığında ise gıda ve alkolsüz içecek grubunda yüzde 0,27’lik bir düşüş yaşanırken, ulaştırma grubu yüzde 2,38, konut harcamaları ise yüzde 2,62 oranında arttı. Bu kalemlerin aylık enflasyona etkisi; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,07, ulaştırmada yüzde 0,36 ve konutta yüzde 0,43 seviyesinde gerçekleşti.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE yıllık yüzde 34,62

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,76 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,27 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,62 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,47 artış olarak gerçekleşti.

ÜFE yıllık yüzde 24,45

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,45 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,34 artış gösterdi.