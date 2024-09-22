Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 22 Eylül 2024 tarihinden önce işlenmiş firar suçları, küçük suçlar ve ihlalleri kapsayan bir genel af düzenlemesi içeren kanun hükmünde kararname yayımladı.

Suriye devlet ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, kararnamede Askeri Ceza Kanunu’nda belirtilen iç ve dış kaçış suçlarıyla ilgili olarak faillerin alacağı cezaların tamamı için genel af öngörülüyor.

Bu düzenlemenin şartları arasında, yurt içinde üç ay, yurt dışında ise dört ay içinde teslim olanların af kapsamına gireceği belirtiliyor.

Ayrıca, kararnamede ‘topluma ve devlete ciddi tehdit oluşturan bazı küçük suçlar, rüşvet, sahtecilik ve genel ahlaka aykırı diğer kabahatler’ haricindeki tüm küçük suçlar ve ihlaller için genel af sağlanacağı ifade ediliyor.

Kanun hükmünde kararname kapsamında sunulan af, inşaat kontrol yasalarındaki bazı kabahatleri, ekonomik suçları, elektrik hırsızlığını, iletişim hizmetlerini elde etmek için yapılan dolandırıcılık ve Tüketiciyi Koruma Kanunu'ndaki küçük suçları da kapsıyor.

Bu af, malına zarar verilen kişiler için kişilik hakları saklı kalmak kaydıyla tazminat talep etme hakkı da tanıyor.