Maçtan Dakikalar

1' Karşılaşma Fenerbahçe'nin vuruşuyla başladı.

5' BÜYÜK TEHLİKE! Sol kanattan ceza sahasına giren Kostic, topu penaltı noktası üzerindeki Dzeko'ya çıkardı. Dzeko'nun boş pozisyonda vuruşu savunmadan geri geldi.

9' Sarı Kart - Filip Kostić

13' Sarı Kart - Olivier Ntcham

18' Karşılaşmanın bu bölümünde iki takımda karşılıklı top kayıpları yapıyor.

24' Fenerbahçe, Tadic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Oosterwolde'nin kullandığı uzun taç atışında Samsunspor savunması topu sektirdi ve seken top ceza sahası içindeki Tadic'in önünde kaldı. Deneyimli oyuncu boş pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

31 'Sol kanattan ceza sahası üzerine çevrilen topta Holse'nin vuruşunu Livakovic, direğin dibinden kornere tokatladı.

33' Savunmanın arkasına sarkan Mouandilmadji, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakemin bayrağı havada.

36' Szymanski'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tadic, yerde kaldı. Hakem Muhammet Ali Meteoğlu, penaltıyı çaldı ancak yardımcı hakemin kararıyla pozisyon ofsaytla sonuçlandı.

38' Fenerbahçe'de Kostic sol kanattan topu taşıyarak penaltı noktasında bulunan Mert Müldür'e yerden harika bir pas verdi. Mert Müldür'ün vuruşu çok yavaş kaldı ve kaleci Okan topu kontrol etti.

40' Sarı Kart - Fred

45' Arbnor Muja - Kingsley Schindler

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

46'Samsun'da 2. yarı başladı.

49' GOL! Holse'nin attığı golle Samsunspor eşitliği yakaladı. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Emre Kılınç. topu arkadan gelen Holse'ye çevirdi. Holse, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Livakovic'in sağından ağlara gönderdi.

52' Sarı Kart - Rodrigo Becão

55' Sarı Kart - Emre Kılınç

57' Sarı Kart - Marc Bola

58' Rodrigo Becão - Çağlar Söyüncü

58' Filip Kostić - Allan Saint-Maximin

58' Fred - İrfan Can Kahveci

62' GOL! Maximin Fenerbahçe'yi öne geçirdi. İrfan Can, ceza sahasına koşu yapan Maximin'e yerden pasını verdi. Maximin, ceza sahasında çalımını attı. Ardından şık bir vuruş yapan Maximin, topu ağlara gönderdi.

70'Emre Kılınç - Landry Dimata

75'Jayden Oosterwolde - Samet Akaydin

75'Sarı Kart - Youssef Aït Bennasser

81'Edin Dzeko - Youssef En-Nesyri

83'Samet Akaydın, savunmadan çıkarken hatalı pas verdi. Samsunspor'da Ntcham'ın sert vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.

84'Carlo Holse - Soner Gönül

84'Marc Bola - Soner Aydoğdu

İLK 11'LER:



SAMSUNSPOR: Okan, Bola, van Drongelen, Satka, Zeki, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Muja, Mouandilmadji



FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Djiku, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Kostic, Dzeko

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEM: Muhammet Ali Metoğlu