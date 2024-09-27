Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı 2-1 yendi. UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Belçika temsilcisi konuk ekip, ilk 20 dakikada 3 net pozisyona girse de golle buluşamadı.

Fenerbahçe, ilk yarıyı Çağlar'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısına rakip yarı sahada baskıyla başlayan Fenerbahçe, pozisyon bulmakta ise zorlanırken, 82. dakikada Christian Burgess'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

90+3. dakikada konuk ekip Ross Sykes ile ilk golü bulsa da temsilcimiz Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

TEKNİK DİREKTÖR JOSE MOURİNHO'DAN MAÇ KRİTİĞİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İlk olarak galibiyeti değerlendiren Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Bugün en önemli şey 3 puan almak idi. Çünkü bu yeni formatta kaç puan almanız gerektiği hesabını yapamıyorsunuz. Dolayısıyla yapabileceğiniz en iyi şey başta alabildiğiniz kadar puan alın ki sonra matematik hesabı yapmak zorunda kalmayın. Aslında maça çok iyi başlayamadık, sonrasında kontrolü ele aldık. İkinci yarıya ilk devreye oranla çok daha iyi bir başlangıç yaptık. Pozisyon ürettik, topu kontrol etmesini bildik, baskı yaptık ve top kazandık. Dolayısıyla ikinci yarı oynadığımız oyunu beğendim diyebilirim. Ama 2-0’dan sonra şunu söylemeliyim ki futbolda dalga geçemezsiniz. Çünkü futbolla dalga geçmeye başladığınız zaman futbol size ihanet edebilir. 2-0 öne geçmiştik, 1 kişi fazlaydık. Sonuna kadar konsantrasyonumuzu devam ettirmemiz gerekiyordu. Çünkü her takım sonuna kadar savaşmaya devam eder, sonuç ortada olduğu müddetçe. Dolayısıyla biz kendi kendimizi biraz garip bir duruma soktuk. Maç 2-1’e geldi, 10’a 10 duruma geldi, son 5 dakikada ama 2-1’den sonra takım aslında oyunu kontrol edebilecek bir tecrübeyi ortaya koymayı bildi; top kaybetmedi, Edin’i hedef oyuncu olarak belirledik ve ona toplar oynadık, o da topu tutmayı becerdi, faul almayı becerdi. Son 5 dakikada problem yaşamadık ama yaşayabilirdik. Bugün tek pişmanlığım, eleştirim şu; futbolla dalga geçmeye kalkarsanız futbol size ihanet edebilir.” dedi.