Abdullah Öcalan'ın mektubunda, PKK terör örgütüne fesih çağrısında bulundu. İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak, Öcalan’ın fesih çağrısını değerlendirerek, "Bebek katilinin meclise daveti ile başlayan bize göre ihanet süreci bugün kamuoyu ile paylaşılan fotoğraf ve açıklama ile içimizi derinden yaralamıştır" dedi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Başkan Bayrak, "Bebek katilinden, barış güvercini yaratmaya çalışan bu iktidar ve ortakları PKK’yı lağvetme kılıfıyla, aslında şimdi devletin bekasına zarar vermektedir. Hangi isim ve gerekçeyle yapılırsa yapılsın, bu süreç, millet tanımıyla oynayarak, Ömür boyu başkanlık pazarlığıdır. Emin olun iktidardakilerin de bunu elde etmek için Söylemeyecekleri yalan, Veremeyecekleri iç ve dış taviz bulunmamaktadır. “Terörsüz Türkiye” diye çıkılan yolun sonunda, terör devletleşecektir. Pkk ismi lağvedilip, Pyd-ypg terör devleti kurulacaktır. Binlerce evladımızın hayatına mal olmuş, alçakça bir terör sürecinin finaline, “Onurlu çıkış” demek, onursuzluğun ta kendisidir. Teröristler makbul olurken, Türk olmak terörist anlamına gelecektir. Gazeteciler, Parti genel başkanları, genç teğmenlerimiz, iş dünyamız, Hepsi bu girilen yolun ilk kurbanlarıdır. İmralı teröristleri hür, Cumhuriyet vatandaşları tutsak olacaktır. Hukuksuzluk ve yoksulluk cehennemi genişleyecek Ve bir federasyon cehennemine evrilecektir. Geldiğimiz noktada, Tescilli bebek katilinin mektubuna sığınarak, Çoktan kendini başka isimlere ve coğrafyalara taşımış bir terör örgütünün Sözde kendini feshiyle olmayan bir savaşın barışının geleceğine inanmamızı bekleyenlerin, Emin olunuz ki bizi düşürecekleri bu karanlığın dibi yoktur. İYİ parti olarak bu ihanete ortak olmayıp canımız pahasına sonuna kadar karşısında olacağız. Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun dediği gibi siz hepiniz biz tek milletimizin yanında hislerine tercüman olacağız. Gün, bu gölge oyununa seyirci kalanlar ve alkışlayanlarla, mücadele günüdür. Gün; Ülkesini seven her bir vatandaşımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini hatırlama günüdür.

“Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet, ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr-u zaruret içinde, harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı; İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır."