İSTANBUL (İHA) – Kanatlı sektörünün lider markalarından Gedik Piliç, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 9. Gastromasa İstanbul Uluslararası Gastronomi Konferansında tavuk severlerle buluştu.

Türkiye ile dünya gastronomisi arasında köprü görevini sürdüren ve dünya gastronomi etkinlikleri içerisinde ilk iki sırada yer alan, bu yıl 9. kez düzenlenen Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı ve Fuarı, “Legacy & Menu / Miras & Menü” teması çerçevesinde İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Kanatlı sektörünün sevilen markası Gedik Piliç, Şef Rafet İnce tarafından hazırlanan özel menüsü ile fuarı ziyarete gelen iş ortakları, sektör profesyonelleri, gastronomi uzmanları ve öğrencilerini ağırladı. Gedik Piliç, satış, pazarlama ve üretim yöneticileri ile hazır bulunduğu fuarda, taze piliç ürünlerinin yanı sıra hazır yemek kategorisindeki yenilikçi ürünlerini de tanıttı. Mevcut ve potansiyel iş ortakları ile buluştuğu, katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği standda Şef Rafet İnce’nin Gedik Piliç ile hazırladığı menüden tatmak için uzun kuyruklar oluştu.

Dünyaca ünlü şefler ile birlikte sektörünün en önemli yatırımcılarını, profesyonellerini, fikir önderlerini ve markalarını bir araya getiren etkinlikte, Gedik Piliç Gastromasa Hospitality konsepti kapsamındaki “Yiyecek ve İçecek Hizmetlerinde Gıda Güvenliği Standartlarının Önemi ve Müşteri Memnuniyeti” oturumuna da sponsor oldu.

2009 yılından bu yana her yıl İSO 500 listesine girmeyi başaran Gedik Piliç’in Gastromasa Gastronomi Konferansı ve Fuarı katılımıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, “Türkiye’nin ilk 500 listesinde olan yüzde 100 yerli sermayeli bir firma olarak, markamızı, ürünlerimizi, firmamızı dünyaya tanıtıp, potansiyel pazarlarla iş birliktelikleri oluşturmak, mevcut çalıştığımız pazarlarla ilişkilerimizi geliştirmek, yeni iş ortaklıkları ile kendimizi geliştirmek adına ulusal ve uluslararası sektörel etkinlikleri çok önemli buluyoruz. Bu nedenle Gastromasa gibi etkinliklerde hem sektör profesyonelleri hem de geleceğin gastronomi uzmanları olacak gençlerle bir araya gelmeyi çok önemsiyoruz. Bu etkinliklere, sadece firmamızı tanıtmak amacıyla değil, kendimizi geliştirmek adına sektördeki gelişmelerden haberdar olmak, inovatif çalışmaları ve ürünleri yakından izlemek, trendleri takip etmek amacıyla da çok önem veriyoruz” diye konuştu.