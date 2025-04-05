Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Gündüzlü mahallesinde birlikte alkol alan Y.D.(17) ile E.Ç.(17) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D. üzerinde bulunan bıçakla E.Ç'yi yaraladı. Kanlar içinde kalan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.