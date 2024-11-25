Düzenlemeyle, 2 milyar liralık GSS prim borcunun faizleriyle birlikte silinmesi planlanıyor. 2015 yılı öncesine ait borçları da kapsayan bu düzenlemeden kaç kişinin yararlanacağı, yapılacak etki analizinden sonra netleşecek.
- Bütçe teklifi Meclis Genel Kurulu'na gelmeden önce, bu düzenleme yasalaştırılacak.
- Daha önce kaldırılan prim desteği, yeni düzenlemeyle tekrar uygulanmaya başlanacak. İşverenlere yüzde 4 oranında sigorta prim desteği verilecek.
- İmalat sektöründeki çalışanlar için prim desteği, 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 5 oranında uygulanacak.
- 2008 öncesinde emekli olan engellilerin maaşları, çalışma kaybı oranına göre yeniden düzenlenecek ve emeklilik süreleri kısaltılacak.
- Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeni düzenlemeler de pakette yer alıyor.
- Aile hekimlerinin daha işlevsel hale getirilmesini hedefleyen düzenlemeyle, mesai saatleri dışında da vatandaşlara hizmet vermeleri sağlanacak.
Kaynak: Ekonomim