Düzenlemeyle, 2 milyar liralık GSS prim borcunun faizleriyle birlikte silinmesi planlanıyor. 2015 yılı öncesine ait borçları da kapsayan bu düzenlemeden kaç kişinin yararlanacağı, yapılacak etki analizinden sonra netleşecek.

Bütçe teklifi Meclis Genel Kurulu'na gelmeden önce, bu düzenleme yasalaştırılacak.

Daha önce kaldırılan prim desteği, yeni düzenlemeyle tekrar uygulanmaya başlanacak. İşverenlere yüzde 4 oranında sigorta prim desteği verilecek.

prim desteği verilecek. İmalat sektöründeki çalışanlar için prim desteği, 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 5 oranında uygulanacak.

2008 öncesinde emekli olan engellilerin maaşları, çalışma kaybı oranına göre yeniden düzenlenecek ve emeklilik süreleri kısaltılacak.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeni düzenlemeler de pakette yer alıyor.

Aile hekimlerinin daha işlevsel hale getirilmesini hedefleyen düzenlemeyle, mesai saatleri dışında da vatandaşlara hizmet vermeleri sağlanacak.