Aslında ligin ilk maçlarının eksik ve hataları fazla önemsenmez hele ki baştan sona değişen bir takım iseniz. Mesela yeni teknik direktör yeni oyuncular hatta kongre ile yenilenmiş yönetim kurulu bütün bunların bir bütün olma durumu her zaman anında tutmaz.

İnegölspor’un ilk iç saha maçı maalesef böyle oldu. Hele birde maç seyircisiz olunca rakip Bingöl adeta evinde gibiydi. Baştan söyleyeyim bu maçta bana göre kayıp 2 puan var. Bizde rakipten fazla ekstra ve bireysel anlamda daha yetenekli oyuncular olmasına karşın, bu farkı sahada hissedemedik. Son 15 günde kurulan bir rakip karşısında daha kolay bir şekilde kazanmamız gerekirken bunu yapamadık. Sahada ağır abiler kendilerinden beklentileri karşılayamadılar.

Biz Bingöl takımına göre daha fazla pozisyon bulmamıza rağmen maçı kaybedebilirdikte. Takım olarak kanatlardan yeterince gelemedik. Maç boyunca orta sahada üstünlük kuramadık. Belkide ilk maçın heyecanı ile bunları yapamadık. Umarız önümüzdeki maçta eksiklikleri gidermiş oluruz. Çok basit goller yememiz, rakibin rahat bir şekilde kalemize gelmesi ve bütün bunlar olurken sahada bir oyuncunun beyler neler oluyor diyerek takımı uyandırmaması da ayrı bir konu. Kısaca takımda bir bütünleşme ve birbirini tanıma anlama adına da bir sorun göze çarptı.

Bu maçta kimse İnegölspor’u beğenmedi. Alıştığımız agresif, rakibe nefes aldırmayan bir takımdan bu takıma dönüş yapmak biraz bünyemize ağır gelse de, bu kadroya güvenmekten başka çaremiz yok. Çünkü kadroya dahil edilen futbolcularda nereye ne amaçla geldiklerini bizden iyi biliyorlardır herhalde.