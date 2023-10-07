Merhaba değerli okurlarım!

Bu günkü yazım biraz manzume tarzında olacak ve sonunda da üstat ozan Leduni ile de yazıma noktayı koyacağım. Evet, Bismillah diyerek bugün sizlere riyakârlık ve insanlık dışı tutumları olan kişilerden söz etmek istedim. Hani merhaba diye başladık ya, devamını getirelim merhabaların:

Ancak, değişmeyen dünya da, farklılaşan insanlara içimden gelmiyor demek, merhaba!..

Hani bir kafa da iki surat taşıyan, birinde melek gibi görünüp, diğerinde şeytanlaşan, masum ve temiz gibi davranıp öyle görünen, sonrasında çamurlaşan insanlara dilim varmıyor demek merhaba!..

Tomarlarca kâğıda tapanlara, helâle hile katanlara, hak yiyip, hak ve hukuktan atanlara gayri içimden gelmiyor demek merhaba!..

Vicdanı cüzdanının arasına sıkışmış, gözleri maddiyattan kör olmuş, çirkefleşmiş, kokuşmuş insanlara gelmiyor içimden demek merhaba!..

Yargıç olup hakkı savunmayan, haksız yere yargılayan, şu fani dünyayı ebedi sanan gafillere diyesim gelmiyor merhaba!..

Bir yüzü ile melek gibi görünen, diğer yüzü ile sinsice arkadan vuran, doğrulukta sırat köprüsünden geçermiş misali davranan, ama her ipte cambaz gibi taklalar atanlara Vallahi içimden gelmiyor demek merhaba!

İtibarı, şanı, şöhreti yalan da arayıp, bir yüzü ile kasıp kavuran, bir yüzü ile timsah gözyaşları dökerek ağlayanlar sizedir bu sözlerim iyi dinleyin…

Usta Ozan Leduni bakın ne söylüyor sizlere:

Size söyleyecek birkaç sözüm var.

Duyup tutmazsanız size yazıktır.

Bu yola girmesin hey! Fesat, fitne kar

Lekelenir adımız, bize yazıktır…

Hakikat şerrine girmemiş isen,

Leduni ilmini çözmemiş isen,

Canını canana hey! Sunmamış isen,

Ona söylemeyin, söze yazıktır…

Her ağızdan çıkan söze kanarsan,

Kerkez gibi her bir leşe konarsan,

Ecel gelir murdar, murdar kelbe dönersen,

Ona kefen sarmayın hey! Beze yazıktır…

Melun iyim yardan yaylaya bakmam

Ahtı Peymalını elden bırakmam,

Körlerin önünde hey! Çıranı yakma,

Görmezler ışığı, canım gaza yazıktır…

İnsan olmak boş değil, boşu boşuna yaşamak…

İnsan olmak hiçte hoş değil, insanları incitip, kırmak…

İnsan olmak özü, sözü dos doğru, dürüst olmak…

İnsan olmaktır, Hakk’a bakan tek yüzlü Âdemoğlu…

Ben bu yaşıma kadar ne yaşadım, neler gördüm. Yaşamı ebedi sanıp yaptıklarından geri kalmayanlara şaşıyorum Vallahi!

Yüz yılda yaşasa bir âdemoğlu bir gün o çukura gireceği malum. “Her fani bir gün ölümü tadacaktır!” Ayeti de biz insanlar için de değil midir? Benim iyileri, iyilikten ve haktan yana olanları ayrı tutup, insan kalıbında olup da, insanlığının farkında olmayanlaradır lafım.

İsterim ki, bu ikiyüzlüler o ebedi yolculuğa çıktıktan sonra da arkalarından Rahmet ile anılsınlar. Dünyanın bir imtihan sahası olduğunun farkında olup doğru yola gelsinler.

Bu gün neden böyle yazı yazdığımı merak etmişsinizdir? Evet böyle bir yazı ile başladğımın sebebi açık: İnsanlar insan gibi davransınlar. Kurda kuşa her canlıya içten bağlılıkla sarılsınlar. Dürüst olsunlar. Bir gün bu alemden göçüp gideceklerini hatırlayıp öyle yaşasınlar!

Şüpheden, şaibelerden, yalan ve dolanlardan uzak kalsınlar. Ve her cenazenin ardından kendisinin de göçüp gideceğini bilsinler!

Ve bir kafada iki yüz taşıyanlardan olmasınlar. Olmasınlar ki Yüce Rabbim yüzümüzü tek surat’ta yarattığı gibi Rahman kalsın!..

Bu da benden anlayanlara Selam Olsun!.....