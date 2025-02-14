Seçimin ardından yönetim kurulu, ilk toplantısını yaparak görev dağılımını belirledi.

GÖKHAN YALIM BAŞKAN SEÇİLDİ

Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda yapılan kongrede üyeler, yeni başkan olarak Gökhan Yalım’ı seçti. Yalım, seçim sonrası yaptığı açıklamada derneği daha aktif hale getirmek için çalışacaklarını belirtti.

YENİ YÖNETİMİN GÖREV DAĞILIMI

Yeni yönetim kurulunun gerçekleştirdiği ilk toplantıda görevler belirlendi:

Başkan: Gökhan Yalım

Başkan Vekilleri: Reyhan Kemal Yeni, Halil Çetinkaya, Tamer Güngör

Sosyal Medya Sorumlusu: Alperen Özen

Dış İlişkiler Sorumlusu: Cihat Yavuk

Basın Sözcüsü: Emin Salık

Üye İşlemleri Sorumlusu: Erdal Fındık

Sekreter: Tunay Uğur

Taraftar Sorumlusu: Hakan Doyan

Muhasip Sayman: Berkan Sunğur

Lokal Sorumlusu: Barış Aksel

Yönetim Kurulu Üyeleri: Nazmi Kahraman, Burak Kula, Erdal Recep Bayraktar

TARAFTARLAR İÇİN YENİ PROJELER YOLDA

Yeni yönetim, taraftarları daha fazla bir araya getirecek projeler üzerinde çalışacaklarını açıkladı. Özellikle sosyal projeler, taraftar organizasyonları ve Bursaspor’a destek kampanyaları ön planda olacak.