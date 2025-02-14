Seçimin ardından yönetim kurulu, ilk toplantısını yaparak görev dağılımını belirledi.
GÖKHAN YALIM BAŞKAN SEÇİLDİ
Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda yapılan kongrede üyeler, yeni başkan olarak Gökhan Yalım’ı seçti. Yalım, seçim sonrası yaptığı açıklamada derneği daha aktif hale getirmek için çalışacaklarını belirtti.
YENİ YÖNETİMİN GÖREV DAĞILIMI
Yeni yönetim kurulunun gerçekleştirdiği ilk toplantıda görevler belirlendi:
Başkan: Gökhan Yalım
Başkan Vekilleri: Reyhan Kemal Yeni, Halil Çetinkaya, Tamer Güngör
Sosyal Medya Sorumlusu: Alperen Özen
Dış İlişkiler Sorumlusu: Cihat Yavuk
Basın Sözcüsü: Emin Salık
Üye İşlemleri Sorumlusu: Erdal Fındık
Sekreter: Tunay Uğur
Taraftar Sorumlusu: Hakan Doyan
Muhasip Sayman: Berkan Sunğur
Lokal Sorumlusu: Barış Aksel
Yönetim Kurulu Üyeleri: Nazmi Kahraman, Burak Kula, Erdal Recep Bayraktar
TARAFTARLAR İÇİN YENİ PROJELER YOLDA
Yeni yönetim, taraftarları daha fazla bir araya getirecek projeler üzerinde çalışacaklarını açıkladı. Özellikle sosyal projeler, taraftar organizasyonları ve Bursaspor’a destek kampanyaları ön planda olacak.