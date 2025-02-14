.BURSA (İGFA) - Avrupa kupalarında ülkemizi FIBA Europe Cup’ta temsil eden ve final hedefleyen TOFAŞ Basketbol Takımı, çeyrek finalde Surne Bilbao Basket ile tur mücadelesi verecek.

Son 16 turunda grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükselen Bursa ekibi, İspanyol temsilcisiyle 5 Mart’ta deplasmanda oynayacağı serinin ilk maçının ardından 12 Mart 2025, Çarşamba günü evinde karşı karşıya gelecek.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak serinin ikinci maçının biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken, maç günü salon bilet gişesi (bilet kalması halinde) saat 14.00’den itibaren açık olacak.

Tofaş Basketbol Takımı bu önemli mücadelede basketbol severlerin desteğini bekliyor.