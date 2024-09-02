İnegöl Belediyesi, şehir merkezinde önemli bir dönüşüm gerçekleştirerek modern bir meydan kazandırmak amacıyla kapsamlı düzenlemelere başladı. Yeni belediye binasının çevresindeki bölgenin yanı sıra Merkez Parkı da kapsayan bu projede, heykel bölgesinde yapılacak yenilemeler için çalışmalar sürüyor.

Projede Son Aşamaya Gelindi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın önderliğinde yürütülen projede, mevcut alanlar üç ayrı etap olarak planlanmıştı. İlk etapta belediye hizmet binası, Nöbetçi Kitaphane, Gastro İnegöl restoranı, sergi salonu ve kafeterya gibi yapılar tamamlanmış, eski hükümet konağı ve kaymakamlık lojmanı bölgesinde ise Merkez Park oluşturulmuştu. Şimdi ise Atatürk Anıtı ve Saat Kulesi’nin bulunduğu bölgede yenileme çalışmaları başlamış durumda.

Yeni Meydanın Özellikleri

Toplam 7650 m² alanda yapılacak düzenlemelerle, heykel bölgesinde önemli değişiklikler yapılacak. En büyük yenilik, heykel bölgesinin yükseltisinin iptal edilerek yol ile aynı seviyede bir alan oluşturulması olacak. Bu kapsamda kazı çalışmaları başlatıldı. Çalışma alanı, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve diğer meclis üyeleri tarafından yerinde incelendi.

Belediye Başkanı Alper Taban, projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Belediye binamız, Gastro İnegöl Restoranımız, kafeteryamız, sergi salonumuz ve Nöbetçi Kitaphanemizle birlikte güzel bir alan oluşturduk. Şimdi heykel bölgesini de, Merkez Park ve Gastro Kafe ile uyumlu şekilde düzenleyeceğiz. 30 Ağustos’tan sonra başlattığımız bu çalışmayı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Alanı, bayram törenleri için hazır hale getirmeyi planlıyoruz.”

Yeşil Alan ve İyileştirmeler

Taban, heykel önündeki tören alanının korunacağını ve projede yeşil alanın yüzde 50 artırılacağını belirtti. Ayrıca, belediye binası ile Merkez Park arasındaki bağlantılar ve geçiş koridorlarının da düzenleneceğini ifade etti. Atatürk Anıtı’nın alt bölgelerinde iyileştirmeler yapılacak ve bu alanlar da yeniden düzenlenecek.

Proje Destekleri ve Teşekkürler

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl’ün büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu belirterek, “Başkanımızın projesi, eski hükümet konağı ve kaymakamlık lojmanı alanını güzel bir meydan haline getirdi. Şehrimize önemli bir meydan kazandırdı. Yeşilin ve ağaçların korunmasına yönelik projeler, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyor. Başkanımıza teşekkür ediyorum,” dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte İnegöl, modern ve fonksiyonel bir meydan kazanmış olacak ve Cumhuriyet Bayramı’nda bu yeni alanda ilk törenler gerçekleştirilecek.