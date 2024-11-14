İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Melih Uçaravcı satışlar ve piyasa koşullarıyla ilgili değerlendirmeleri ilgili basın açıklamasında bulundu.



Başkan Uçaravcı, “Geçtiğimiz günlerde yayımlanan verilere göre İnegöl’de ekim ayında toplam 577 konut satışı gerçekleşti. Geçen yıl aynı ayda 471 iken, geçen ay 597 olarak açıklanmıştı. Ekim ayındaki satışların, önceki aya kıyasla büyük bir düşüş göstermemesi bizim açımızdan olumlu bir gelişme. Özellikle yılsonlarına doğru piyasanın hareketlendiğini gözlemliyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi, müşterilerimizin çoğu yeni yıl öncesinde fiyatların artacağını düşünerek imkanları dahilinde konut alımına yöneliyor. Bu da yılsonlarında piyasada bir canlanma yaratıyor. Son günlerde ülke genelinde konut fiyatlarının düştüğüne dair çeşitli haberler yapılsa da, İnegöl piyasasında durumun farklı olduğunu söyleyebilirim. İnegöl’de konut fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşanmıyor; aksine, yeni gelişen ve popüler bölgelerde fiyat artışları söz konusu. Bu nedenle, konut ihtiyacı olan müşterilerimize ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyoruz. Fiyat artışının arkasındaki ana faktörlere de değinmek istiyorum. Mevcut durumda imarlı alanların azalması ve inşaat maliyetlerindeki yükseliş, üretim hızını düşürüyor. Maliyetlerin artması, inşaat projelerinin devamlılığını zorlaştırdığı için, piyasaya sunulan yeni konut sayısında bir daralma var. Arzın bu şekilde azalması ise talep karşısında yetersiz kalarak fiyatların yükselmesine neden oluyor. Ayrıca finansman olanaklarının şu anda sınırlı olduğunu göz önünde bulundurursak, ilerleyen dönemde hükümet tarafından sağlanabilecek desteklerle konut finansmanının genişleyebileceğini düşünüyoruz. Ancak geçmiş deneyimlerden yola çıkılarak, böyle bir durumda fiyatların ciddi ölçüde artabileceğini öngörüyoruz. Yani, konut satın almayı düşünen müşterilerimizin, ileride karşılaşılabilecek olası fiyat artışlarından etkilenmemek adına bir an önce harekete geçmelerini öneriyoruz” dedi.