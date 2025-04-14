UEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 15-16 Nisan tarihlerinde yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında İnegöl’ün birçok mahallesinde elektrik kesintisi yapılacak. Elektrik verilemeyecek mahalleler arasında Eskiköy, Dipsizgöl, İclaliye, Karakadı, Kestanealanı, Deydinler, Kocakonak, İhsaniye, Sultaniye, Yukarıbalık, Tahtaköprü, Yeniköy, Gedikpınar, Akhisar, Yeni, Alibey, Kulaca ve Mahmudiye yer alıyor.

Kesintinin etkili olacağı sokaklar ise şu şekilde açıklandı: