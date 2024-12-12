

Olay Yeni mahalle ve Ertuğrulgazi mahallelerinde meydana geldi. 2 kadın şüpheli sitelere girerek dairelerin kapılarını zillerine basarak yokladılar. Kimsenin olmadığı daireye kilitlenmemiş kapıları kredi kartıyla açarak giren 2 kadın şüpheli, 4 ayrı dairedeki altınları ve paraları çaldılar. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken 2 şüpheli siteden yürüyerek uzaklaştılar. Olayın ardından vatandaşlar polise haber verdi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, sokak sokak gezerek şüphelilerin izini sürdüler. Ekipler, şüpheli kadınları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

ESKİŞEHİR'DEN GELMİŞLER

Gözaltına alınan şüpheliler Marziye I.(27) ve Yonca U.(26)'nın hırsızlık yapmak için Eskişehir'den İnegöl'e geldikleri tespit edildi.

ZİYNET EŞYALARI ÇIKTI

Kadınların üzerlerinde yapılan aramada evlerden çaldıkları ziynet eşyaları ve 7 bin TL para çıktı.

Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler.

EV HAPSİ

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye mahkemece süresiz ev hapsi verildi.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ