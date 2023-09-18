Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç, atölyeye daldı; 1 kişi yaralandı.
Kaza Mahmudiye mahallesi 12. Mobilya sokakta meydana geldi. Sürücü Muhammed Z. Yönetimindeki 34 LZ 3011 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yola kenarındaki mobilya atölyesine daldı. Kaza sonucu araçtaki yolcu Musta A. Yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İş yerinde hasar meydana geldi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Seher Yaşa