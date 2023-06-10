Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada damberi açık kalan kamyon, üst geçite çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyondan ayrılan damber üst geçitte sıkışıp kalırken, kamyon ise şarampole uçtu; sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 15.00 sularında Bursa Ankara yolu Kulaca Kavşağında meydana geldi. Ankara istikametinden gelip Bursa istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet K. yönetimindeki 16 NIH 11 plakalı kamyonun damperi açık unutulunca, kamyonun kasası köprülü kavşağa çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile kasa köprülü kavşağa asılı kalıp kamyondan koparken, kontrolden çıkan kamyon ise bariyerleri aşarak karşı şeride geçerek tarlaya uçtu.

Meydana gelen kazada kamyon şoförü hafif şekilde yaralanırken, bir facianın yaşanmaması kazanın tek sevindiren tarafı oldu.

Öte yandan kara yolu trafiğe kapanırken köprüde hasar gördü.

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