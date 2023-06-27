Kurban bayramı öncesi gündeme gelen konulardan biri de bayram namazı saatleri oluyor. İnegöl’de bayram namazını saatini merak eden vatandaşlar arama motorlarında bayram namazı saatini aramakta, İnegöl’de kurban bayramı namaz saati 06.10 olarak açıklandı.

Bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 Kurban Bayramı namaz saatlerini resmi sitesi olan namazvakitleri.diyanet.gov.tr den yayınladı.

İŞTE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İnegöl için Kurban Bayramı Namazı saati: 06.10

Bursa için Kurban Bayramı Namazı saati: 06.12

Büyükorhan için Kurban Bayramı Namazı saati: 06.13

Gemlik için Kurban Bayramı Namazı saati: 06.11

Harmancık için Kurban Bayramı Namazı saati: 06.12

İznik için Kurban Bayramı Namazı saati: 06.08

Karacabey için Kurban Bayramı Namazı saati: 06.14

Keles için Kurban Bayramı Namazı saati: 06.12

Kestel için Kurban Bayramı Namazı saati: 06.11

Mudanya için Kurban Bayramı Namazı saati: 06.12

Mustafa Kemalpaşa için Kurban Bayramı Namazı saati: 06.14

Orhaneli için Kurban Bayramı Namazı saati: 06.13

Orhangazi için Kurban Bayramı Namazı saati: 06.10

Yenişehir için Kurban Bayramı Namazı saati: 06.09

Domaniç için Kurban Bayramı Namazı saati: 06.10

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller erkelerde göbek kadınlarda göğüs hizasına sağ el sol sol elin üstüne gelecek şekilde bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

ABDESTSİZ OLARAK KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?

Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte kurban bir kurbet

(Allah’a yakınlaşma aracı) olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.