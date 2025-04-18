Toplantıya; Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Günay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Emin Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Halil İbrahim Zengin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü, ilçedeki okul yöneticileri ile birlikte İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, Madeni Sanatkârlar ve Arabacılar Odası Başkanı Ersin Acar ile çeşitli oda temsilcileri katılım sağladı.



Toplantıda, İMEP 2 (İşgücü Piyasası için Mesleki Eğitim Programı) kapsamında, çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla gençlerin nitelikli meslek sahibi bireyler olarak yetiştirilmesi, üretime aktif katılım sağlamaları ve istihdam edilmeleri hedeflendi. Programa ilişkin yürütülen çalışmalar, iş birliği yapılan kurum ve kuruluşların katkılarıyla detaylı şekilde ele alındı.



Mustafa Günay, konuşmasında mesleki eğitimin ülkemiz için stratejik önemine vurgu yaparak, iş dünyasıyla eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin arttırılması gerektiğini belirtti. Günay, gençlerin erken yaşta meslekle tanışmalarının hem bireysel gelişimlerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.



Toplantı sonunda söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise, mesleki eğitimin yalnızca bir okul eğitimi değil, aynı zamanda bir yaşam pratiği olduğunu vurgulayarak, İnegöl'de yürütülen çalışmaların diğer ilçelere örnek olabileceğini belirtti.



İş dünyası temsilcileri de, nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacı dile getirerek, mesleki eğitimin desteklenmesinin sektörlerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade ettiler.



Toplantıya katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edilerek, ortak akıl ve iş birliğiyle geleceğe umutla bakıldığı vurgulandı.