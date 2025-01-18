Grubunda namağlup liderlik koltuğunda ki Yeşil Beyazlılarda 2. yarı maç perdesi açılıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan 15 karşılaşmada 12 galibiyet 3 beraberlik alarak topladığı 39 puanla tarihinin en iyi başlangıcını yapan Bursaspor, Düzcespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

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Pablo Martin Batalla’nın öğrencileri, uzun süre maçlardan yoksun kalan on binlerce seyircisini mutlu etmek için mücadele verecek.

Bursaspor-Düzcespor maçının biletleri tükenirken, maçı yaklaşık 42 bin kişinin izlemesi bekleniyor.

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DÜZCESPOR NASIL BİR EKİP?

Ligde Bursaspor’un 11 puan gerisinde 2. Sırada yer alan Düzcespor, ilk yarıda oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligin ilk yarısında kendi sahasında Bursaspor’a  2-0 yenilen ekip, daha sonraki haftalarda ise başarılı bir performans gösterdi.

15 maçta rakip fileleri 23 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 13 gol gördü.

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DEPLASMAN CANAVARI

Düzcespor ilk yarıda deplasmanda karşılaştığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Deplasman canavarı olan ekip, sağlam defans hattıyla dikkat çekiyor.

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BURSASPOR-DÜZCESPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nesine.com 3. Lig 1. Grup 16. Hafta maçında Bursaspor-Düzcespor arasında ki mücadele 19 Ocak 2025 Pazar günü saat 14.00’de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda oynanacak. Karşılaşma As TV’den canlı yayınlanacak.

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Kaynak: YAVUZ YILMAZ