Grubunda namağlup liderlik koltuğunda ki Yeşil Beyazlılarda 2. yarı maç perdesi açılıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan 15 karşılaşmada 12 galibiyet 3 beraberlik alarak topladığı 39 puanla tarihinin en iyi başlangıcını yapan Bursaspor, Düzcespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Pablo Martin Batalla’nın öğrencileri, uzun süre maçlardan yoksun kalan on binlerce seyircisini mutlu etmek için mücadele verecek.

Bursaspor-Düzcespor maçının biletleri tükenirken, maçı yaklaşık 42 bin kişinin izlemesi bekleniyor.

DÜZCESPOR NASIL BİR EKİP?

Ligde Bursaspor’un 11 puan gerisinde 2. Sırada yer alan Düzcespor, ilk yarıda oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligin ilk yarısında kendi sahasında Bursaspor’a 2-0 yenilen ekip, daha sonraki haftalarda ise başarılı bir performans gösterdi.

15 maçta rakip fileleri 23 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 13 gol gördü.

DEPLASMAN CANAVARI

Düzcespor ilk yarıda deplasmanda karşılaştığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Deplasman canavarı olan ekip, sağlam defans hattıyla dikkat çekiyor.

BURSASPOR-DÜZCESPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nesine.com 3. Lig 1. Grup 16. Hafta maçında Bursaspor-Düzcespor arasında ki mücadele 19 Ocak 2025 Pazar günü saat 14.00’de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda oynanacak. Karşılaşma As TV’den canlı yayınlanacak.