40 yaşın üstünde olanlar iyi hatırlar. Bir dönem İnegöl merkezi kabuğuna sığmayınca, Alanyurt bölgesinde müthiş bir konutlaşma hareketi başlamıştı.

O günün şartlarında lüks siteler, villalar ve yüksek katlı gösterişli binalar yükselmeye başladı. Alanyurt İnegöl'ün popüler lokasyonlarından biri olmuştu. Ama bir hata yapıldı.

Hem de büyük bir hata.

Bu büyük hatanın adı plansızlıktı. Lüks konutların olduğu bölgede, eğlence alanları, sosyal aktive merkezleri, spor ve park alanları yapılmaması nedeniyle Alanyurt, ilçe halkının tabiriyle oteli olmayan oteller bölgesine dönüştü.

İnsanların sadece yatmak için gittiği bir yerleşim alanı oldu.

Her ne kadar şimdi bu telafi edilmeye çalışılsa da iş işten geçti.

Sonra Kozluca yolu diye tabir edilen bölge popüler olmaya başladı.

Ama bu bölgede Bursa Yunuseli örneğindeki gibi gelişim gösterdi.

Lüks kafeler, restoran ve alışveriş merkezleriyle şu an Kozluca İnegöl'ün yeni popüler destinasyonlarından biri.

Ancak İnegöl'de herkesin hayal ettiği Bursa Özlüce örneğinde olduğu gibi her şeyin planlandığı, cazip olduğu kadar herkesin vakit geçirmekten keyif alacağı Özlüce örneğindeki gibi bir bölgeye ihtiyacı var.



İşte o bölge İnegöl'ün batısında yeni imara açılan Karalar-Huzur ve Şehitler Mahallesi'nin tam arasında kalan bölge olabilir.

Şu an akıllı konsepte lüks binaların yükseldiği bu bölge, çok yakın zamanda ilçeye bambaşka bir kimlik ve görsellik kazandıracak bir hale dönüşecek.

Yani taptaze, her şeyin sıfırdan planlandığı yeni yaşam alanı.

Yolların bile yeni yapılmaya başlandığı bölge, hem zemin yapısı açısından deprem riski en az olan bölgelerden biri hem de henüz daha yeni imara açılması nedeniyle her şeyin kolaylıkla planlanabileceği bir lokasyon.

Burada da tehlike yok değil.

Maalesef şehrin batısı, yerleşim alanları yerine yeni fabrika alanlarıyla dolmaya devam ediyor. Bu nedenle sanayi imarlarının, yerleşim bölgelerini tehlikeye sokmayacak bir bölgede verilmesi gerekiyor.

Eğer bu ilçe bir gün şehir olacaksa, tüm adımlar buna göre atılmalı.

Yeni imara açılan bölge, okul ve camileri, açık ve kapalı çocuk parkları, aqua parkları, sağlık, spor ve güzellik merkezleri, otelleri, popüler caddeleri, sosyal aktive merkezleri, restoran, kafe, alışveriş merkezleri ile canlı bir şehir gibi tasarlanmalı diye düşünüyorum.

Caddeleri geniş, parklanma sorunu olmayan, bisiklet ve yürüyüş yollarının muntazam bir şekilde tasarlandığı, yapay zekanın kullanıldığı akıllı bir şehir gibi tasarlanması gerekiyor.

Şehirler doğru planladığında, ortaya muazzam şeyler çıkıyor. İnegöl zaten başlı başına müthiş başarı hikayelerinin yazıldığı örnek bir yer.

Yeni ve farklı hikaye yazmak isteyenler içinde bulunmaz hint kumaşı.

İşte bu fırsatın iyi değerlendirilmesini dört gözle bekliyorum.

Saygılarımla...