Şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri İnegöl'ün kırsal Hocaköy mahallesinde bir eve baskın yaptılar. Baskında 3 uyuşturucu taciri yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Ekipler şüpheliler F. E., H. E. Ve Y.C.'yi gözaltına aldı.
İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl'de zehir tacirlerine yönelik uygulamalarda 91 gr Metamfetamin, 18.90 gr Sentetik kannabınoıd, 1,30 gr Kokain,1 adet Hassas terazi, 2 Adet 9*19 tabanca ve 200 adet 9*19 fişek, 2 adet 7*65 tabanca ve 200 adet 7*65 fişek ele geçirildiğini bildirdi.
Adliyeye sevk edilen 3 şahıstan F.E. İle H.E. Tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.