Gazetemizde “Kuytu Köşem" isimli köşesiyle her hafta birbirinden önemli konulara değinerek İnegöllü okuyucuların beğenisini kazanan Mehmed Cihan Birlik, "Kaçamadıklarımız" adlı hikaye kitabını yayınladı.

"KAÇAMADIKLARIMIZ"

Kitabıyla ilgili bilgi veren Birlik, “Kitabım çıktı. Kitabım Türkiye'nin Tüm kitapçıklarında. Uzun süredir üzerinde çalıştığım eserimin baskısını yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bitlisli genç bir kızın zorlu doktor olma serüveni ve kaderinden kaçamamasını ele aldığım "Kaçamadıklarımız" kitabımı siz değerli dostlarımla sunmanın haklı gururunu yaşıyorum. Şimdiden iyi okumalar” dedi.

MEHMED CİHAN BİRLİK KİMDİR?

Cihan Birlik, 1 Ekim 1987'de Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yenidoğan köyünde dünyaya gelmiştir. 1993 yılında ailesiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesine taşınmış ve burada yaşamını sürdürmektedir. İlkokulu İnegöl Çakır Çiftliği İlköğretim Okulu’nda, Lise eğitimini İnegöl Lisesi’nde alan Birlik, üniversite eğitimi ise Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümünde yaptı. Pedagojik Eğitimini ise Uludağ Üniversitesi’nde aldı.

KARİYERİ

Cihan Birlik, Türkiye Futbol Federasyonu UEFA B Lisanslı Teknik Direktör'dür. Eğitimini tamamladıktan sonra Gençlik Spor Bakanlığı'nda Futbol Antrenörü olarak memurluk görevine başlamış ve bu görevini sürdürmektedir. İnegöl Yıldırım Gazetesi'nde kendisine ayrılan "Kuytu Köşem" isimli bölümde haftalık köşe yazıları yazmaktadır. Evli ve 3 çocuk babası olan Birlik, Spor Kitabı olan "Sakin Ol Şampiyon" adlı ilk kitabının ardından "Kaçamadıklarımız" adlı hikaye kitabını yayınladı.