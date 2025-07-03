

İnegöl'de bir çok eğitim yatırımına imza atan hayırseverlerden Samda 91 yaşında evinde hayatını kaybetti. Damadı Selçuk Teşik tarafından da eğitime yatırımlar devam etmişti.

Merhum Samda'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Altınbaş camiinde kılınan cenaze namazının ardından Deydinler Yolu mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine Vali Erdoğan Bektaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl eski Kaymakamı Şükür Görücü, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, dernek ve oda başkanları ile kalabalık cemaat katıldı.

Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet dost ve yakınlarına başsağlığı dileriz.