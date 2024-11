Teknik direktörü Sinan Yücer ile yollarını ayırarak yerine Necati Erkmen’i getiren temsilcimiz İnegölspor geçen hafta evinde Necati Erkmen’le

çıktığı Ankaraspor maçında çuvalla gol kaçırdıktan sonra kalesinde gördüğü gole 90+5’te attığı golle cevap vererek 1 puanı kurtardıktan sonra hafta arasında Muş’ta oynadığı kupa maçını 2-1 kaybederek kupaya veda etti. Pazar günü Kastamonu deplasmanında lider Kastamonu spor ile oynadığı maçta sezon başından bu yana ilk defa iyi oynayarak ancak Batuhan Çakır’ın inanılmaz kişisel hatasından gelen penaltı golü ile lider Kastamonu’ya yenildi. Bu yenilgi ile fikstürde 13’ncü sıraya düşerek evine bir kez daha eli boş döndü.

Rakip Kastamonuspor son yıllarda 1.Ligi hedefleyerek başladığı sezonlarda sürekli zirveyi zorlamasına rağmen bu hedefine ulaşamadı. Ancak bu hedefine bu sezon bir kez daha odaklanarak kurduğu takımla 10 haftada zirvedeki yerini evinde İnegölspor’u bir penaltı golü ile geçerek korudu. Bu maçı evinde oynamasına rağmen İnegölspor’un dirençli ve istekli oyunu karşısında çok bocaladı. Kalesinde büyük tehlikeler atlattı. Bu maçta girdikleri gol pozisyonlarını gole çevirmekte becerili olamayınca yediği karşı ataklarda İnegölspor forvetleri biraz dikkatli olsalardı sahadan 3 puanla ayrılamazlardı. Kastamonu bu kadrosuyla ve böyle oynayarak zirvedeki yerini korumakta çok zorlanır.

İnegölspor’a gelince Teknik heyet maça kalede Egemen, geride Sadık Arda-Batuhan Çakır-M.Emre Can-Alimert, ortada Yusuf-Uğur-İsmail Zehir ileride Hasan Alp-Fatih-İbrahim Can tertibiyle çıktığı maçın ilk değişikliğini 68. dakikada Hasan Alp’in yerine Ahmet Hakan’ı oyuna alarak yaptı. Diğer 3 değişikliği 88.dakikada Alimert’in yerine Bilal, Yusuf’un yerine Recep Efe ve 81. dakikada Fatih’in yerine Alican’ı oyuna alarak yaptı. Maça temkinli fakat ürkek başlayan temsilcimiz ilerleyen dakikalarda oyunda dengeyi kurarak rakip müdafaayı zorlamaya başladı. Tam bu noktalarda geriden gelen uzun bir topa yükselen stoperimiz Batuhan Çakır topu kesmek veya yana kesmek yerine geriye bakmadan kafa ile kalecisine geri pası olarak vermek istediği topu rakip forvet kaptı ve kaleci Egemenle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalecimizi çalımlarken kaleci Egemen tarafından ceza sahası içerisinde düşürülünce orta hakem tereddütsüz penaltıyı çaldı. Bu penaltı atışını eski oyuncumuz Ersel gole çevirdi. Bu penaltı golü Batuhan Çakır’ın rakibine çok hatalı bir hediyesi oldu. Böyle bir geri pası mahalle maçında bile verilmez. Stoperler sürekli sağında solunda ve önündeki rakiplerini kontrol edecek. Maçta çok uyanık olacaklar. Olmadığı zaman böyle iyi oynadığınız maçı kişisel hatalarla kaybedersiniz. Bu maçın sonucunu tayin eden golden takımımız gerekli dersleri çıkararak bu hafta evimizde oynayacağımız Beykoz maçında aynı hataya düşmesin. Bu maçta girdiğimiz mutlak 2-3 pozisyon var, ancak forvetlerimiz başta Fatih olmak üzere bu pozisyonları çimlere gömdüler. Ahmet Hakan’ın altı pastan vurduğu kafa şutu iç direğe vurduktan sonra kale içinden kalecileri tarafından çıkarıldı. Bu topun çizgiyi geçtiği iddiasıyla kulübemiz uzun süre itiraz etti. Bu pozisyonu defalarca izledim ancak çekimin yapıldığı yerden bunu tespit etmek imkanı yok. Var olsa hemen tespit edilebilirdi. İnegölspor’umuz bu maçta diğer maçlara oranla daha istekli ve mücadeleciydi. Bu da Necati hocamızın takıma dokunduğu izlenimini verdi. Umarız bu hafta evimizde misafir edeceğimiz Beykoz maçında bu dokunuşlar galibiyeti getirir. Kaleci Egemen penaltı pozisyonu dışında hatasız bir maç çıkardı. Bravo diyorum devamını diliyoruz. Müdafaamız diğer maçlara oranla daha etkili oynadı. Ancak Batuhan Çakır’ın bir hatası pahalıya mal oldu. Müdafaamızdaki uyum ve kademe anlayışı bir türlü sağlanamadı. Orta sahamızda Yusuf ve İsmail o bölgeye oturdu. Kaptan Uğur ise o bölgeye ağırlığını bir türlü koyamıyor. Geldiği günden bu yana aldığı ve gelen topları çabuk kullanamıyor kullanamayınca da yan pas veya geri pası yaparak takımımızın hızını kesiyor maçı yavaşlatıyor. Uğur aldığı topları ileriye doğru çok daha çabuk çıkarmalı ve geri ve yan paslardan vaz geçmelidir. İleride Hasan Alp ve Fatih hep aynı nakarat gelen topları altı pastan gole çeviremiyor saç baş yoldurmaya devam ediyorlar. Teknik heyetimiz bu sorunu çözmeli çözemezse işimiz çok zor. Sol kanatta İbrahim can her hafta daha iyi şeyler yapıyor. Yaptığı asistler gol olsa motivasyonu artacak. Oyuna sonradan alınan oyuncular maçı ateşlendirdiyse de beklediğimiz beraberlik golü bir türlü gelmedi. Bu güne kadar oynadığı maçlarda bir sorunumuz daha var o da forvetlerimizin rakip ceza sahası içerisinde girdikleri pozisyonları gol yapamamaları ve kanatlardan getirdiğimiz topları ceza sahamıza ortalayamamaları. Kanatlardan orta yapmak kronik bir sorunumuz oldu. Bunları çözmek zor değil. Bu sorunları çalışarak çözebilirler.

Sonuç olarak İnegölspor’umuz sezon başından bu yana ilk defa iyi oynayarak lidere bir penaltı golü ile boyun eğdi. Bu oyunla bu maçtan 1 puan gelebilirdi. Kişisel bir hatadan yediğimiz bir golle eli boş döndü. Ancak takımımızda bir canlanma başladı. Bu oyunu bu hafta tekrar ederek ve yaptıkları kişisel hataları en aza indirerek evimizdeki Beykoz maçını artık kazanmalıyız. Beykoz takımı 19 puanla liderden 4 puan geride 8’nci sırada yer alıyor. Bu maçın ne kadar zor geçeceği ortada. Bu nedenle Pazar günü saha ve seyirci avantajımızı kullanarak bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Kazanmak için buna inanmak ve tek yumruk olmak gerekiyor. Bu maçı kazanıp önümüzü açmak gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle İnegöl sporumuzun Beykoz maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”.