Maksutlar, 4 Nisan 2025 Cuma günü saat 15.00’te düzenleyeceği basın toplantısında, alınan kararın gerekçelerini açıklayacak.
Öte yandan, İnegölspor Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurul toplantısını 28 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirecek. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacak. Genel kurulda yeni yönetim kurulu belirlenecek.
Toplantının gündem maddeleri ise şu şekilde belirlendi:
1. Açılış ve Yoklama
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3. Genel Kurul Divan Başkanlığı Seçimi
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
5. Yönetim Kurulu Finansal Raporlarının Okunması ve İbrası
6. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
7. Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve İbrası
8. Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Maksutlar’ın konuşması
9. Dilek ve Temenniler
10. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Listelerinin Seçimi.