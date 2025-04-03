Yapılan açıklamada, İnegölspor camiası olarak, bu hafta yaşadığımız zorlu süreçte bizlere verdiği destekle yanımızda olan herkese minnettarız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey'e, gösterdiği duyarlılık ve desteği için teşekkür ediyoruz.

Bizlere her zaman destek olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve kalan maçlarımızda ulaşım desteğinde de bulunacağını belirten İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban'a çok teşekkür ederiz

Ayrıca, Kafkasspor Kulübüne, başkanına, yönetim kuruluna ve büyük Kafkasspor camiasına nazik düşüncelerinden dolayı teşekkür ederiz.