Satıcılar, ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek zorunda olacak ve uygunsuz ilanlar en fazla 24 saat içinde kaldırılacak. Ayrıca, yabancı satıcılar için yerel temsilci bulundurma şartı getirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30 Ekim 2024’te Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’, beş aylık geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından 1 Nisan itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Yönetmelik ile tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşması kolaylaşacak, internet, mobil uygulamalar, televizyon ve radyo gibi araçlar üzerinden yapılan alışveriş süreci daha şeffaf ve kolay denetlenebilir hâle gelecek.

Yeni yönetmelik uyarınca satıcılar, ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak.

İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak. Böylece tüketiciler, satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecek. Bu sayede vatandaşlar internetten alışveriş yaparken, fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecek.

Yeni yaptırımlar geldi

Sanal pazar yerleri, ürünlere dair güvenlik bilgilerini sistemlerinde bulunduracak ve uygun olmayan ürünler tespit edildiğinde, bu ürünlere ait ilanlar 24 saat içinde yayından kaldıracak.

Ayrıca söz konusu pazar yerlerinin ürün güvenliği konusunda vatandaşların başvuru yapabileceği temas noktası oluşturulacak. Bu noktalar üzerinden ürünlerin güvenliğiyle ilgili şikâyet, bildirim ve bilgi talepler iletilebilecek.

Yurt dışından Türkiye’ye ‘www.ticaret.gov.tr/duyurular’ adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen firmalar ise, Türkiye’de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak.

Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye’ye satış yapması mümkün olmayacak. Yönetmelikle getirilen düzenlemelere uygun hareket etmeyenler hakkında ‘Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nda yer alan yaptırımlar uygulanacak, uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek.