5.626 temizlik görevlisi alımı için, İŞKUR ilan yayınladı. İlkokulu mezunlarına yönelik açılan bu ilanlar için başvuruların başladığı duyurulmasıyla adaylar arasında büyük ilgi görmeye başladı. İşte başvuru koşulları ve ayrıntıları...

Ülke genelinde istihdam sağlamak için en az ilkokul mezunu olan temizlik görevlisi alımları başladı. Bazı kurumlar alımlar için KPSS puanı şartı ararken, bazı kurumlarda bu şart gerekmiyor. Kasım ayı temizlik görevlisi alımı ilanları için toplamda 5.626 personel istihdam hedefi açıklandı. İşte bütün ayrıntılar...

Başvuru koşulları nedir?

· TC vatandaşı olmak

· En az ilkokul mezunu olmak

· Takım çalışmasına uyumlu olmak

· Yarı ve tam zamanlı çalışmaya uygun olmak

· 18 ile 40 yaş arasında olmak

· Sağlık sorunu olmamalı

Temizlik görevlisi başvurusu nasıl yapılıyor?

İŞKUR’un açtığı temizlik görevlisi alımları için başvuruda bulunmak isteyenler resmi internet sitesine giriş yaparak “MESKEK” yazan kutuya temizlik görevlisi yazıp arama yapın. Bu işlemden sonra bütün İller için ilanlar listelenecek. Buradan kendi şartlarınıza uygun olana başvuru yapabilirsiniz.

İlk kez başvuru yapacak olan adaylar e- Devlet üzerinden giriş yapmaları gerekiyor.