Sani Konukoğlu konferans salonunda düzenlenen kongreye Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, oda ve dernek başkanları, kurum müdürleri ile üyeler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından konuşma yapan İnegöl Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin, dönem boyunca ellerinden gelen projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Alper Taban ise,



Yapılan seçimin ardından Başkanlığa getirilen Bülent Temelli, "Beni gerçekten bu onurlu göreve layık gördükleri, oylarıyla destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah az önce divan başkanımızdan başlayarak, belediye başkanımızın, milletvekilimizin ve çok değerli kaymakamımızın konuşmalarında işaret ettikleri konularda ve İnegöl'ümüzün özelinde beklentilerimize dönük, buna yönelik olarak çalışmalarımızı yapmak üzere inşallah biraz sonra sizlerin de yine aynı oylarınıza sunacağımız yürütme kurulumuzla beraber talip olduk ve inşallah önümüzdeki 2 yıllık süre içerisinde de yine milletvekilimizin de bahsettiği çalışma gruplarımızı kurarak, bu çalışma gruplarımızda da İnegöl'ün tüm yerellerine, benimde İnegöl'e dair bir hayalim var, projem var diyen tüm hemşerilerimizi dahil ederek inşallah yine belediye başkanımızın konuşmasında işaret ettiği belediye çalışmalarımız başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarımızın çalışmalarına belki de işaret olacak. Hatta bir kentlilik bilinci oluşturarak, bir İnegöl bilinci oluşturarak esnafımıza, sanayicilerimize, iş adamlarımıza, tarım kesimine iştigal edenlerimize, dostlarımıza, hemşerilerimize hatta ve hatta çocuklarımızdan başlayarak tüm yaş kategorisinde sporla, eğitimle, sağlıkla yani günlük hayatta karşımıza çıkabilecek ve bugün belki bu sorunu ortadan kaldırabilecek ve ileriki yaşlarda daha sorun olmasını önleyecek, koruyucu olan önlemler alacak çalışmalarda önderlik ederek, bu çalışma gruplarını kurarak hep birlikte inşallah daha güzel İnegöl'ü inşa etmeye katkıda bulunacağız. Ben tekrar bu göreve layık görüldüğümden dolayı, oylarınızla destek verdiğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizden önceki dönemlerde gerek başkan gerek yürütme kurulu üyesi gerek çalışma gruplarına katkı koyarak İnegöl'ümüze hizmet eden arkadaşlarımıza, dostlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah nasip olursa hemen ilk olarak çalışmalarımıza bir çocuk meclisi, gençlik meclisi, kadın meclisi ve engelli meclisi kurarak devam edeceğiz." dedi.

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Kent konseyi yürütme kurulu üyeliklerine Aptullah Aykanat, Bahadır Bayraktar, Burcu Keskin, Ercan Çiğdem, Erdal Bayraktar, Ergün Yıldız, Ertan Başdere, İlker Tokdemir, İrem Şentürk, Kerem Arı, Mustafa Şentürk, Özgür Gürbüz, Sebahattin Göztepe, Şebnem Erkan, Turhan Şahin, Yusuf Şehitoğlu, Yüksel Okşak seçildi.