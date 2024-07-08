Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sayıları her geçen gün azalan kadın çiftçilere sektörel eğitimler verildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın katkılarıyla kurulan Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü tarafından Ayvalıklı kadın zeytin çiftçilere yönelik verilen eğitimlerin 6. etabı tamamlandı.

Ayvalık Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda verilen eğitimlerde; daha verimli hasatlar için modern tarım teknikleri, iklim dostu iyi tarım yöntemleri ile sürdürülebilir üretim, organik zeytin yetiştiriciliği ve daha birçok konu hakkında bilgiler kadın çiftçilere aktarıldı.

Eğitimleri verenlerden biri olan Komili Pazarlama ve Ticari Pazarlama alanları sorumlusu Pınar Okay, firmasının “Kuşaklar Boyu Yaşasın” çatı fikri altında birçok eğitim projesini yürüttüğüne işaret ederek, “Bunların en başında da, kadın zeytin çiftçilerinin verimli zeytinyağı üretebilmelerine yönelik eğitimler geliyor. Çünkü genel perspektiften bakıldığında; Türkiye, verimlilik anlamında dünya genelinde geri sıralarda yer alıyor. Zeytin çiftçiliği mesleği ne yazık ki yaşlanıyor ülkemizde. Bu mesleğin geleceğine ise yeni çiftçi kuşağı ise gelmiyor. Biz de, yeni kuşaklar tarafından bu mesleğin devamını sağlayabilmek adına projeyi tasarladık. Konu; zeytin, zeytinyağı ve zeytin ağacı olunca, saç ayaklarından birisi de kadın ve çiftçi oluyor. Bunun dışında da, öğrencilere yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte eğitim projeleri tasarlıyoruz. Bunun yanı sıra da doğayı ve biyoçeşitliliği koruyabilmek adına da bilim ekiplerimizle birlikte çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

“Eğitimler sona erdikten sonra bile bu sorumluluğumuz devam ediyor”

Ayvalık’ta 43 yıldan bu yana zeytin ve zeytinyağı sektörüne hizmet veren Komili Zeytinyağı Operasyon Müdürü Mehmet Cavlı da Türkiye’de zeytin üreticilerinin bir kısmının, özellikle de kadın çiftçilerin doğru bildikleri yanlışları düzeltebilmek adına değerli eğitimcilerle verilen eğitimlerin üretilen zeytinyağının kalitesini arttırılması adına son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kadın çiftçilere yönelik verdikleri eğitimin 6. etabının sona erdiğini kaydeden Cavlı, “Bu çalışmalarımızda 160 civarından kadın çiftçilerimize eğitimler verildi. Eğitimleri alan kadın çiftçilerimiz sonuçtan son derece memnun olduklarını belirterek, bizlere şimdiye kadar doğru bildikleri yanlışların doğrusunu öğrenmiş olmaktan duydukları mutluluğu ifade ediyorlar. Tabi bu da bizi son derece mutlu ediyor. Bu çalışmaları daha da fazla oranda yapabilmemiz adına da sorumlu kılıyor. Eğitimler sona erdikten sonra bile bu sorumluluğumuz devam ediyor ve eğitim alan çiftçilerimizle cep telefonlarımız aracılığıyla oluşturduğumuz ortak iletişim gruplarından da sıkıştıkları noktalarda gerekli bilgilendirmeleri yaparak zeytin ve zeytinyağı sektörüne bu alanda çok ciddi bir katkı verdiğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Eğitimler sonbahar döneminde de sürecek

Projenin Koordinatörü Bülent Önder ise projenin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın desteğiyle hayata geçirildiğini kaydetti.

Sürdürülebilir tarım uygulamaları çerçevesinde kadın zeytincileri de verdikleri eğitimlere dahil ettiklerini aktaran Önder, “Biz bu projeyi hayata geçirmeden önce bir arka plan çalışması yaptık. Bu çalışmada elde ettiğimiz tüm raporlar şunu ortaya koydu; ülkemizde zeytincilerimiz geleneksel yöntemlerle tarım yapıyorlar. Bu noktada arzu ettiğimiz sonuçlar genelde elde edilemeyebiliyor. Buna; zeytin ağacının seçiminden, haşatına, zeytinyağı üretim aşamalarına, pazarlamasına kadar bütün süreçler giriyor. Dolayısıyla biz bundan hareketle, değerli hocalarımızın katkılarıyla 5 günlük çok yoğun bir eğitim programı hazırladık. Program içerisinde, dünyada ve Türkiye’de zeytin-zeytinyağı endüstrisisin zeytin ağacının seçimi, sulanması, gübrelenmesi, zararlılarla mücadele, zeytin hasadı, zeytinyağı üretimi, iklim değişikliklerinin zeytin üretimine etkileri, zeytinciliğin çevreye olan etkileri, pazarlama, markalaşma gibi konularda çok detaylı bir şekilde eğitimler verdik. Bu dönem 21 kadın çiftçimizi eğittik. Geçen sene bu sayı 127 idi. Eğitimlerimiz yine sonbahar döneminde Körfez Bölgesi’nde devam edecek” dedi.

Rapor hazırlanacak

Projenin 2024 yılına ait uygulaması tamamlandığında, geçtiğimiz sene eğitim verdikleri 127 kadın çiftçi üzerinde verdikleri bu eğitimlerin etkisini gözlemleyebilmek adına bir analiz yapacaklarını da belirten Bülent Önder, “Bu etki analizlerimizi bir rapor haline getirerek sonucunu yayınlayacağız. O raporda da verdiğimiz eğitimlerin 127 kadın çiftçimizin hayatına nasıl dokunduğunu ve ne gibi farkları beraberinde getirdiğini görebilme fırsatımız olacak” diye konuştu.

Başarılı olan kadın çiftçilere sertifikaları dağıtıldı

5 günlük eğitimlerin ardından başarılı olan Ayvalıklı 21 kadın çiftçiye sertifikaları dağıtıldı.

Sertifika töreninde hazır bulunan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Ayvalık zeytin ve zeytinyağının hak ettiği noktaya getirilmesi adına bu yönde yapılacak her çalışma ve projeye destek verdiklerini, bu destekleri de sürdüreceklerini söyledi.