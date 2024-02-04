Hakemler: Engin Atmaca, Ozan Gürleyük, Şehmus Öğe
Stat: İnegöl ilçe
İnegöl Kafkasspor: Ömer Can, İhsan Uğur Göktaş, Furkan Taştemir(Dk 74 Denis meriç), Kerem Dönertaş(Dk 83 Samet Günhan), Yıldıray Koçal, Abdülkadir Akyıldız(Dk 92 Fevzi Can Bozkuş), Sinan Akgöl, Muhammet Yusuf Ocak, Yavuz Selim Taşer, Ekrem Kayılıbal(DK 74 Görkem Güven) , Onur Kızıltaş
Aliağa Futbol A.Ş.: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş, Oktay Kancı, Kadir Kurt, Yasin Tosun, Emirhan Karagülle, Berkay Görmez, Oğuzhan Yıldırım, Adnan Demir, Hasan Çelik, Mehmet Fuat Gölbaşı
Sarı kartlar: Ekrem kayıbal, Yıldıray Koçal Ömer Can (Kafkas) Yasin Tosun, Ahmet Uzun, Oğuzhan Yıldırım, Oktay Kancı (Aliağa)
Kırmızı Kart:
Goller: Ekrem Kayılıbal(Kafkas)
Maçtan dakikalar
35'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Ekrem'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
45+7'nci dakikada ceza sahasına atılan topa kafayla vuran Yasin, golü getirdi.1-1