Hakemler: Engin Atmaca, Ozan Gürleyük, Şehmus Öğe

Stat: İnegöl ilçe

İnegöl Kafkasspor: Ömer Can, İhsan Uğur Göktaş, Furkan Taştemir(Dk 74 Denis meriç), Kerem Dönertaş(Dk 83 Samet Günhan), Yıldıray Koçal, Abdülkadir Akyıldız(Dk 92 Fevzi Can Bozkuş), Sinan Akgöl, Muhammet Yusuf Ocak, Yavuz Selim Taşer, Ekrem Kayılıbal(DK 74 Görkem Güven) , Onur Kızıltaş

Aliağa Futbol A.Ş.: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş, Oktay Kancı, Kadir Kurt, Yasin Tosun, Emirhan Karagülle, Berkay Görmez, Oğuzhan Yıldırım, Adnan Demir, Hasan Çelik, Mehmet Fuat Gölbaşı

Sarı kartlar: Ekrem kayıbal, Yıldıray Koçal Ömer Can (Kafkas) Yasin Tosun, Ahmet Uzun, Oğuzhan Yıldırım, Oktay Kancı (Aliağa)

Kırmızı Kart:

Goller: Ekrem Kayılıbal(Kafkas)

Maçtan dakikalar

35'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Ekrem'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

45+7'nci dakikada ceza sahasına atılan topa kafayla vuran Yasin, golü getirdi.1-1

Kaynak: Seher Yaşa