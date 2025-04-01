Kısa sürede birçok mesaj alan Yavuz’un, 1 Nisan şakası yaptığı anlaşıldı.

Başkan Sedat Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 aydır büyük bir emek ve özveriyle yürüttüğü görevini bugün itibarıyla bırakma kararı aldığını duyurdu. Yavuz’un yüzlerce beğeni ve yorum alan paylaşımının 1 Nisan şakası olduğunu anlaşılması üzerine herkes rahat bir nefes aldı.

İşte o paylaşım;

“Sevgili Kafkasspor camiası,

Bayramın son gününde sizlere çok önemli bir açıklama yapmak durumundayım...

3 aydır büyük bir emek ve özveriyle yürüttüğümüz görevimizi bugün itibarıyla bırakma kararı aldım.

Yönetim kurulumuzla birlikte, kulübümüzü daha ileriye taşımak için çıktığımız bu yolda, zaman zaman zorluklarla karşılaştık ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık.

Ancak artık bayrağı devretmenin zamanı geldiğine inanıyorum.

Bu kararımızın camiamızda büyük bir etki yaratacağının farkındayız. Kafkasspor için en iyisini dilediğimizi bilmenizi isterim.

Taraftarlarımızın tutkusunu, desteğini ve eleştirilerini her zaman önemsiyoruz.

Kulübümüzün geleceğinin parlak olacağına olan inancımız tamdır.

Ancak, bu noktada sizlere son bir şey söylemek istiyorum...

1 Nisan şakası olmadan bu güzel günü geçiremezdik😁!

Kafkasspor yönetimi olarak buradayız, dimdik ayaktayız ve kulübümüzü en iyi noktaya taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Sizleri seviyoruz ve bu büyük camia için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz..!

Hep birlikte daha nice başarılara imza atmak dileğiyle...

Saygılarımla..😁”

Kaynak: HABER MERKEZİ