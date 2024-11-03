Hakemler: Hakan Yurtseven, Uğur Çakmak, Burak Yanardağ
Kafkasspor: Emre Şeker, Eren Daniş, Batuhan Doğrukıran, Umut Doğdu, Ömer Faruk Boz, İskender Can, Doğukan Ateş, Hasan Bekil, Tarık Furkan Çalışır, Enes Bakal, Yusuf Turhan
Muğlaspor: Akil Şakirt, Mehmet Eksik, Çağrı Bülbül, Tuğay Adamcıl, Oğuzhan Erdoğan, Serhat Enes Çalışan, Cemal Kızılateş, Sırat Yeşilördek, Mustafa Köroğlu, Yalçın Eycan Kaya, Furkan Demir
Sarı kartlar: Oğuzhan Erdoğan(Muğlaspor)
Kırmızı kart:
Goller: Eren Daniş(Kafkasspor)
Maçtan önemli dakikalar
42'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Eren'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
Kaynak: Yavuz Yılmaz