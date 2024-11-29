Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Felsefe Kulübü'nün paydaşlığıyla düzenlenen Açık Kapı Toplantıları/Felsefe Söyleşileri 2024-2025 döneminin ikinci toplantısında, Immanuel Kant’ın 300. doğum yıldönümü nedeniyle “Kant’ta güzel ile yücenin estetiği” konuşuldu.BURSA (İGFA) - Moderatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Becermen’in üstlendiği söyleşide Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz, “Gündelik yaşamın ötesine geçemediğin sürece , taştan, ottan, kuştan farkın olamaz” dedi.

Doç. Dr. Türkyılmaz, konuşmasında genel olarak Kant’ın düşüncesi ve eserleri hakkında bilgi verdikten sonra güzel ve yüce yaklaşımına değindi.

Beğeni yargılarının duyumsamaya dayalı öznel olduğunu kaydeden Doç. Dr. Türkyılmaz, güzel kavramında ise nesnelliğin olduğunu söyledi. “Kant’a göre bir şeye güzel demek için her türlü ilgi ve çıkardan kendimizi azad etmemiz gerekir. Sadece kendimizi karşımızdaki nesneyi seyretmeye bırakmamız gerekir. Kendi ilgimiz ve çıkarımızın ötesine geçmemiz gerekiyor” diye konuşan Türkyılmaz, şöyle devam etti:

“Güzel uyumlu bir birlik sunar. Ama sadece güzel nesneler yok doğada. Bir de yücelik duygusu uyandıran nesneler var. Dağların dorukları gibi. Anlama kapasitemizi aşar bunlar. Bir büyüklük var. Böylece estetiğin iki yönü var. Bir yanda güzel uyumlu nesneler, diğer yanda uyumlu olarak kavrayamadığımız yüce nesneler. Gündelik yaşamın ötesine geçemediğin sürece , taştan, ottan, kuştan farkın olamaz. Bir tek insan sanat yapma ihtiyacı duyar. Bizi büyük kılan şey kendi sorumluluğumuzu ve sınırlılığıımızı gösteren şeydir. O yüceliği kavrayabilmemizdir. Güzelden hoşlanma ve yüceden duyulan titreme insan olarak bizi kendimize getiriyor. Hem doğanın kendisinde, hem sanat yapısında, güzellik de var yücelik de var.”

Soruları da yanıtlayan Doç. Dr. Türkyılmaz ve Prof. Dr. Becermen’e söyleşi sonunda, “ÇEK Kır Çiçekleri Okusun Diye” kampanyasına adlarına yapılan bağışın sertifikası, BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay ve BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar tarafından sunuldu.