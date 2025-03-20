Bankalararası Kart Merkezi (BKM), şubat ayına ait verileri duyurdu. Buna göre, Türkiye'de kredi kartı sayısı 131,2 milyona, banka kartı sayısı 196,9 milyona ve ön ödemeli kart sayısı 114,5 milyona yükseldi.

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, kredi kartı sayısında yüzde 9, banka kartı sayısında yüzde 3 ve ön ödemeli kart sayısında yüzde 25 oranında artış görüldü.

Şubat ayı itibarıyla toplam kart sayısı 442,6 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 10 artış kaydetti.

Ayrıca, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 1 trilyon 522,8 milyar liraya ulaştı.

Bu dönemde, kredi kartlarıyla yapılan harcamalar 1 trilyon 288,2 milyar lira olurken, banka kartlarıyla 203,6 milyar lira, ön ödemeli kartlarla ise 31 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

Ödeme tutarlarındaki artışa bakıldığında, kredi kartıyla yapılan harcamalar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53, banka kartıyla yapılan harcamalar yüzde 35 ve ön ödemeli kartlarla yapılan harcamalar yüzde 63 yükseldi.

Mağaza içi her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla şubat ayında yapılan toplam ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 1,43 milyara yükseldi.

Ödemelerin 821,6 milyon adedi kredi kartları, 494 milyonu banka kartları, 113,5 milyon adedi de ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme sayılarında büyüme oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8, banka kartlarıyla yapılanlarda yüzde 1, ön ödemeli kartlarla yapılanlarda da yüzde 6 seviyesinde gerçekleşti.

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 443,9 milyar liraya yükseldi.

İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu.

İnternetten kartlı ödeme sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 208 milyona yükselirken, söz konusu rakam toplam ödemelerin yüzde 15'ini oluşturdu.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 938,9 milyona yükseldi. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 482 milyar lira oldu. Şubat ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.