CHP'de genel başkan adaylığı için adaylığını ilk ilan eden isim İlhan Cihaner oldu.

CHP içerisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel gibi isimlerin genel başkanlığa talip oldukları yönündeki haberler gündemi meşgul ederken bambaşka bir sürpriz hamle geldi. Bahsi geçen isimler sık sık Kılıçdaroğlu'na "değişim" çağrısı yapıp genel başkanlığa göz kırpsalar da henüz kimse açıktan adaylığını ilan etmedi. Ancak Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan İlhan Cihaner, kurultayda aday olacağını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun yenilgisini "hezimet "olarak tanımlayan Cihaner, bu hafta sonu gerçekleştireceği geniş katılımlı toplantıda adaylığını ilan edecek.

Cihaner'in yanıtlarından öne çıkanlar şöyle:

En son genel başkanın danışman ataması (Kılıçdaroğlu, Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanlığa atamıştı) bugüne kadar izlenen merkez sağa oturma çizgisinin terk edilip Zafer Partisi'ne yakın, daha milliyetçi çizgiye işaret ettiğini düşünüyorum. Bu ikinci bir intihar olacaktır.

Başarıyı bırakın, hezimet olarak adlandırıyorum. Önemli kısmı sadece Erdoğan'dan kurtulmak için verildi. Bunların hepsini getirip "Bu bizim başarımızdır" diyemezsiniz. Hezimet dememin en büyük gerekçesi şu: Parlamentodaki çoğunluğu kaptırmışız, tarihin en gerici parlamentosu oluşmuş. AK Parti ile hareket edebilecek bir sürü milletvekili girmiş. Bu tablodan başarı nasıl çıkarılır?

CHP politikasını doğru şekilde ortaya koyarsa daha yaşanabilir bir Türkiye, daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sunabilir. Şu anda LGBTİ haklarıyla ilgili insan hakkı savunusu bile yapamıyoruz. Merdan Yanardağ birilerinin hoşuna gitmeyen sözleri nedeniyle tutuklandı. Orada refleks çok geç verildi.

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