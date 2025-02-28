Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Daltonlar çetesinin üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tasarlayarak öldürme, uy*şturucu veya uyarıcı madde ticareti, t*rör örgütü propagandası yapma" gibi toplam 10 ayrı suçtan 20 yakalama emriyle 3 yıldır ulusal seviyede kırmızı bültenle aranıyordu. Ayrıca "Tasarlayarak *ldürme ve kasten *ldürmeye teşebbüs" suçlarından 1 yıldır uluslararası seviyede aranan Memi, Polonya’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

Atakan Avcı ise, "Uy*şturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmak üzere 1 yıldır uluslararası seviyede aranıyordu. Bulgaristan’da yakalanan Avcı da Türkiye’ye teslim edildi.



Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucu Polonya ve Bulgaristan’da tutuklanan zanlılar, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı’na ait uçakla Ankara’ya getirildi.