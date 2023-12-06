Kızılay'ın eski Genel Müdürü İbrahim Altan, Deniz Feneri Derneği davasından aldığı ceza sonrasında istifa etti. Kızılay Yönetim Kurulu, 3 Aralık'ta alınan bir kararla "Kızılay Genel Müdürlüğü\CEO makamının kaldırılmasına ve bu makamda bulunan tüm yetkilerin Kızılay Genel Sekreterine devredilmesine" hükmetti. Bu kararın ardından İbrahim Altan, "emeklilik nedeniyle görevinden ayrıldı" şeklinde duyuruldu.

Deniz Feneri Derneği davasında "güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla 2013 yılında ceza alan Altan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi ve AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün kayınpederi olduğu biliniyor. Altan'ın kızı Reyyan Beyza Büyükgümüş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la birlikte Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

İbrahim Altan'ın görev süresi boyunca maaşı konusu da kamuoyunda tartışma yaratmıştı.