Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan bir kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 civarında Ayaz Mahallesi Çalıca Ada mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Muharrem Ş. (50) yönetimindeki 16 SP 404 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında ters döndü.

Kazada kamyonetin kasa kısmında bulunan Cemal Şahin olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Muharrem Ş. ve yanında bulunan Firdevs Ş. (77) ile Songül Ş. (51) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürülürken, Cemal Şahin'in cenazesi morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.