Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bankalar ve finansman kuruluşları tarafından sağlanan kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesinti oranları yeniden düzenlendi. Buna göre, döviz ve altın cinsinden kullandırılan kredilerde KKDF oranı yüzde 1 olarak belirlenirken, diğer tüm kredi türlerinde bu oran sıfır (yüzde 0) olarak belirlendi.

Ayrıca, faktoring ve finansal kiralama şirketlerinin yurt içinden sağladığı döviz kredileri için KKDF kesinti oranı da yüzde 0 olarak tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek olan bu karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve yayımı sonrasındaki günden itibaren kullandırılacak kredilere uygulanacak.