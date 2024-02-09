Süper Amatör Ligi:

A Grubu: Cumartesi günü K. Güvenspor - Akhisar Demirspor derbi maçına sahne oldu. Kadro ve bütçe olarak daha iyi olan lider K.Güvenspor sahadan 2 – 1 galip ayrıldı. İlk maçı da K.Güvenspor 1 – 0 kazanmıştı. Osmaniyespor deplasmanda son haftaların formda takımı Demirtaşspor ile karşılaştı. Gol düellosu şeklinde geçen maçı temsilcimiz 3 – 2 kazandı. Bu hafta yeni bir derbi maçı olaak. K.Güvenspor - Osmaniyespor karşı karşıya gelecek. İlk maçta K.Güvenspor sahadan 3 – 0 galip ayrılmıştı. Akhisar Demirspor, İnegöl’de lig ikincisi Şükraniyespor’u misafir edecek.

B Grubu: Lider Alanyurt Gençlik sahasında Mudanyaspor ile karşı karşıya geldi. Liderliği bırakmaya niyeti olmayan temsilimiz maçı 5 – 1 kazandı. Kurtuluşspor evinde Nilüfer Kızılıklıspor’u misafir etti. Maçın başında Okan Ünal ile penaltı kaçıran ardından da 1 – 0 geriye düşen Kurtuluşspor sıkıntıya girdi. Az sayıda taraftarının desteği ile toparlanan Kurtuluşspor müsabakayı 3 – 1 yenip derin bir nefes aldı. Sahada oyuncular 3 puan için mücadele ederken tribünde de Semih Başkan, Fatih Pal, Hüsnü Sak, Minik Mehmet, İbrahim Türkoğlu’un 3 puan isteği, galibiyet beklentisi göze çarptı. Alanyurt Gençlik bu hafta hükmen galip gelecek. Kurtuluşspor deplasmanda güçlü Fethiye İdman Yurdu ile karşılaşacak.

C Grubu: Orhaniyespor deplasmanda Burgazspor ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz müsabakadan 1 – 0 yenik ayrılsa da lig ikinciliğini korudu. Gençlergücü, İnegöl’de lider İznikspor’dan puan veya puanlar almak için sahada savaştıysa da maçtan 5 – 2 mağlup ayrıldı. Orhaniyespor bu hafta da cezası sebebiyle maçını Mesudiye’de oynayamayacak. Orhaniyespor, Orhangazi temsilcisi Hürspor’a karşı galibiyet arayacak. Gençlergücü deplasmanda K.Yeşildağspor’u yenmek zorunda.

1.Küme:

3.Grup: Anadolu FK son deplasman maçında Değirmentepespor’u 5 – 2 sezonu tamamladı. Zira Anadolu FK son hafta BAY geçecekti. Cerrahspor, Bursa yeni terfi eden Panayırspor’un rakibi olacaktı ancak temsilimiz maça çıkmadı. Anadolu FK Bay olduğu için sezonu kapatmış oldu. Diğer temsilcimiz Cerrahspor, İnegöl’de Hacivatspor ile son maçına çıkacak.