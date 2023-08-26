İnegöl’spor’un kurucu başkanı Hasan Bilge Erzincan deplasmanından alınacak galibiyet sonrası prim vereceğini açıkladı.

Yaptığı transferlerle lige iddialı girmeye hazırlanan temsilcimiz İnegölspor’a bir destekte kurucu külüp başkanı Hasan Bilge’den geldi.

Hasan Bilge takımın Erzincan deplasmanından galibiyetle dönmesinin ardından prim vereceğini açıkladı.

İnegölspor’umuza destek çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bu konuda desteklerini esirgemeyen şehrimizin kıymetli isimlerine çok teşekkür ediyorum. İnegölspor’umuz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu güzel jestinden dolayı kurucu başkanımız Hasan Bilge başkanıma çok teşekkür ediyorum.

İnegölspor’un kurucu başkanı Hasan Bilge ise “İnegölspor’umuzun yarın oynayacakları deplasman maçında başarılar diliyorum. Galip gelmeleri halinde kendilerine galibiyet primi takdim edeceğim. İnegölspor bizim çok kıymetli değerimiz. İnegölspor başkanımız Osman Sevim ve yönetimine başarılar dilerim” dedi.

HASAN BİLGE KİMDİR ?

1984 yılında İnegöl İdmanyurdu Spor, Demispor ve İnegöl spor Kulübü’nün birleşmesiyle kurulan İnegölspor’un ilk başkanıdır. Aynı yıl 3. Profesyonel Lige dahil edilen İnegölspor büyük başarıya imza atarak profesyonel olduğu ilk yılda şampiyon olmuş ve 2. Profesyonel Futbol Ligi'ne yükselmiştir.

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