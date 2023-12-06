Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emekli maaşı zammı düzenlemesi ile 15 milyonu aşkın SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisinin alım gücünün artacağını bildirmişti.

2024 Ocak ayında emekli maaşı zammı için iki önemli adım atılması bekleniyor. Refah payı bütçe çalışmaları sonucunda netleşecek.

Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi.

Habere göre OVP'nin mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı. Geçtiğimiz 2022 yılının aralık ayında 3 bin 500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5 bin 500 TL ardından Nisan 2023'te 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı. Uzlaşma usulü tutar belirlenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRAYI GEÇECEK

Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek. Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. 6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak.

Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacak.Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zam oranları enflasyon oranında artacak. 4 aylık enflasyona göre SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarında yüzde 29.41 zam olacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM ORANLARI

Mevcut Maaş: 7500 TL

Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.025 TL

Mevcut Maaş: 7600 TL

Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.058 TL

Mevcut Maaş: 7700 TL

Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.091 TL

Mevcut Maaş: 7800 TL

Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.425 TL

Mevcut Maaş: 7900 TL

Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.559 TL

Mevcut Maaş: 8000 TL

Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.692 TL

Mevcut Maaş: 8100 TL

Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.826 TL

Mevcut Maaş: 8200 TL

Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.960 TL

Mevcut Maaş: 8300 TL

Yüzde 36,66 zamlı maaş: 11.093 TL