Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emekli maaşı zammı düzenlemesi ile 15 milyonu aşkın SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisinin alım gücünün artacağını bildirmişti.
2024 Ocak ayında emekli maaşı zammı için iki önemli adım atılması bekleniyor. Refah payı bütçe çalışmaları sonucunda netleşecek.
Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi.
Habere göre OVP'nin mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı. Geçtiğimiz 2022 yılının aralık ayında 3 bin 500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5 bin 500 TL ardından Nisan 2023'te 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı. Uzlaşma usulü tutar belirlenecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRAYI GEÇECEK
Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek. Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. 6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak.
Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacak.Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zam oranları enflasyon oranında artacak. 4 aylık enflasyona göre SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarında yüzde 29.41 zam olacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek.
EMEKLİ MAAŞINA ZAM ORANLARI
Mevcut Maaş: 7500 TL
Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.025 TL
Mevcut Maaş: 7600 TL
Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.058 TL
Mevcut Maaş: 7700 TL
Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.091 TL
Mevcut Maaş: 7800 TL
Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.425 TL
Mevcut Maaş: 7900 TL
Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.559 TL
Mevcut Maaş: 8000 TL
Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.692 TL
Mevcut Maaş: 8100 TL
Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.826 TL
Mevcut Maaş: 8200 TL
Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.960 TL
Mevcut Maaş: 8300 TL
Yüzde 36,66 zamlı maaş: 11.093 TL